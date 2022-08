"Scenariul dat publicitaii dinspre ucraineni este un scenariu teoretic care se refera la perioada 15-18 august, deci pana ieri. Un scenariu teoretic, care facea referire la aceasta perioada. Partea ruseasca nu a venit cu detalii pentru intervalul in care au efectuat acele simulari. Nu stim nici ce anume vizeaza acele simulari.

Imaginile pe care le aveti dvs pe ecran sunt cele puse la dispoz de partea ucraineana, care vizeaza o estimare teoretica a circulatiei aerului in perioada 15-18 august.

In mod concret, in acest moment, circulatia aerului face ca incepand de ieri si in intensificare azi si maine sa existe un avans de aer cald din zona Eruopei central-sudice. Ca atare, prin atentionarile emise inca dinaintea apariteii acstor informatii (scenariul ucrineninilor - n.r.) am vorbit de un cod galben si chiar de unul portocaliu in partea de vest a tarii, cu tendinte de extindere in zilele urmatoare.

Dupa ce masa de aer cald va avansa dinspre vest catre est, se vor apropia sisteme noroase care vor geenra furtuni dinspre vest catre est si vor cuprinde pana luni dimi partea de est a tarii", a afirmat Gabriela Bancila, pentru Realitatea PLUS.