Icoana Maicii Domnului de la Tihvin - Icoana Maicii Domnului de la Tihvin, praznuita pe 26 iunie, este una cele mai cunoscute icoane facatoare de minuni din Rusia. Icoana este pastrata in prezent la Manastirea Adormirea Maicii Domnului din Tihvin (aprox. 200 km de Sankt Petersburg). Se poate spune insa ca nu exista in Rusia, vreo biseri­ca in care sa nu se afle o copie a acestei icoa­ne a Nascatoarei de Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului de la Tihvin apartine tipului iconografic "Hodighitria" sau "Aratatoarea caii". Potrivit traditiei aceasta icoana ar fi zugravita chiar de Sfantul Apostol Luca.