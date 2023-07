Oamenii spun că știu care e situația casei de odihnă în care își au frații, surorile sau soții și că, acum, statul nu face decât să își dea cu stângul în dreptul. Asta în timp ce alții recunosc că au ales răul cel mai mic.



"Eu am inteles, fac controale inchid azile, dar ce fac cu oamenii astia? Ce conditii le-au asigurat oamenilor? Unde ii duc? S-a pus problema asta la guvern?", spune ruda unui pacient.



"Nu-l putem tine acasa pentru ca are probleme psihice. Ce fac cu el acasa? Imi da foc la casa? Nu am cum...", povesteste o femeie.



Reprezentanții centrului se apără și ei și susțin că azilul nu duce lipsă de nimic.



"Noi nu am gresit cu nimic. Chiar daca autorizatia nu e buna ei sunt ingrijiti stau bine, chit ca nu e autorizatie si 'domle, sunt conditii rele'", a reactionat angajat centrului.



Autoritățile recunosc că închid cu greu centrele, pentru că nu au unde să îi ducă pe bătrâni. În schimb, măsurile dure curg în valuri.



"Am constatat 39 de contraventii dintre care 5 amenzi si 33 de avertismente. La infractiuni am constatat un numar de 15, fiind constituite sase dosare penale. Aceste dosare penale privesc infractiuni de evaziune fiscala, exercitarea fara drept a unei profesii si fals in declaratii", spune Ioan Anitei, inspector șef IPJ Botoșani.



Măsurile concrete, însă, lipsesc. Oficialii se laudă cu amenzi date fie pentru igrasie, fie pentru borcane cu zacuscă neetichetate.