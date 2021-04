„Din drogată, bețivă și zdreanță nu m-au scos timp de două ore”. Femeia susține că a fost sechestrată în mașina Poliției și a fost încătușată pentru că nu s-a putut legitima. În replică, Poliția Capitalei a transmis că femeia a avut un „comportament recalcitrant”, dar că se fac cercetări pentru purtare abuzivă, abuz în serviciu și lipsire de libertate în mod ilegal în acest caz.

Am depus două plâgeri, ultima la Secția 14 de poliție, pe 29 septembrie 2019. A fost ultimul moment în care am avut contact cu poliția. De atunci, nimeni nu m-a contactat. Am avut procese verbale de 3-4.000 de lei, procese verbale care nu au ajuns la adresa mea, iar la direcția taxe și impozite nu s-au regăsit. Eu n-am mai făcut nicio mișcare, dar de când au murit doi oameni, investigați tot de cei de la Secția 16, eu nu mai dorm noaptea. Nu cred că ce se întâmplă la Circa 16 este reprezentativ pentru toata Politia Română.

Femeia spune că cel care i-a dar amenda este Șeicaru, același polițist care a agresat cei doi bărbați, iar pe unul dintre ei a urinat.

„Este același domn Șeicaru, cel care mi-a semnat mie procesul verbal în seara aceea. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva până acum. Nu mi se pare normal ca toți oamenii care sunt pe stradă să fie injurați doar pentru că sunt unii fac ceea ce fac, a a mai spus Ruxandra Vasile.

Ea a povestit cu s-a întâmplat totul. „Discuția a avut loc pe carosabil. Polițistul a oprit în momentul în care eu am parcat mașina. El a parcat, mi-a cerut să mă identific și nu am avut buletinul la mine. Am întrebat dacă pot să mă duc sus să i-l aduc, moment în care a sărit la mine și am început să ne luptăm. Nici măcar nu mi-a spus, putea să îmi spună că vrea să îmi pună cătușele. Nu eram nebună să mă opun Poliției”, a povestit femeia. Ruxandra Vasile a susținut că „efectiv luptam pentru libertatea mea, nu îmi dădeam seama ce vrea de la mine, să mă violeze sau ce voia. Abia când a avut dialogul cu colegul lui și a spus să îmi pună cătușele mi-am dat seama că vrea să îmi pună cătușele”.