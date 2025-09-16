Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit polițiștilor, conflictul a pornit după o șicanare în trafic, iar spiritele s-au încins rapid. Cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, originari din județele Botoșani și Suceava, s-au agresat reciproc în plină stradă, sub privirile trecătorilor.

Scandalul a tulburat liniștea publică și a stârnit indignarea localnicilor. În urma intervenției oamenilor legii, toți cei implicați au fost duși la audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Botoșani.

Aceștia sunt acum cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta poliției continuă pentru a stabili cu exactitate cum a izbucnit conflictul și ce rol a avut fiecare participant.