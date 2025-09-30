"Posibilitățile de integrare ale unui copil cu CES, ale unui singur, într-un colectiv de 28, este aproape spre imposibil. La mine, semne de alarmă sunt pentru 5 grave (probleme - n.r.) și încă patru moderate", a declarat ]învățătoarea Ionica Repede.

Învățătoarea spune că nu își dorește excluderea copiilor cu nevoi speciale, dar că nu poate să le ofere sprijin tuturor elevilor. Unii dintre micuți au autism atipic și ADHD accentuat, spune cadrul didactic. Doar pentru unul a reușit aceasta să obțină mutarea la altă școală.

"Doamna învățătoare solicită ca această clasă să fie împărțită în două, însă atingându-se pragul limită legal, noi nu putem face acest lucru. Am decis ca inspectorul de specialitate să meargă în teritoriu, astfel încât elevii să fie în siguranță", a explicat Livia Silvia Marcu, inspector școlar general ISJ Vrancea.

Inspectoratul spune că sunt necesare organizarea unor ședințe cu părinții și asigurarea consilierii școlare, astfel încât elevii să fie incluși în clasă. Cu toate acestea, părinții spun că nu s-a luat nicio măsură.

"Sunt foarte mulți copii cu probleme și din care, da, sunt foarte mulți agitați, violenți, se ceartă colegii, se bat, doamna este singură, ea automat nu poate face față. A fost chemat și domnul director la ședință, dânsul a spus că nu poate face nimic, nu ține de el", povestește mama unui elev înscris în clasa pregătitoare.

Părinții se plâng de faptul că prea mulți copii cu Cerințe Educaționale Speciale au fost îngrămădiți în aceeași clasă.

"Nu-i problemă de numărul de copii, problema este că sunt copii cu probleme, iar directorul unității nu a anunțat pe nimeni", a spus un alt părinte.

"Doamna are nevoie de sprijin efectiv la clasă, cel puțin o perioadă până copiii socializează, se învață unii cu alții", a afirmat directorul școlii George Ariton.

"A aduce un copil cu probleme într-un învățământ de masă este în regulă până la o anumită limită. Dincolo de acea limită nu mai există un beneficiu nici pentru acel copil, nici pentru ceilalți copii din clasă", a precizat psihologul Mariana Cătălina Dascălu.