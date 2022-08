Florin Secureanu și-a început cu țipete și urlete mandatul în fruntea Spitalului Municipal „Dr. Traian Herța” din orașul Jibou. Dintr-o înregistrare audio obținută de Libertatea rezultă că bărbatul îi cerea directorului medical al spitalului să își semneze demisia.

Pe data de 4 august 2022, Dan Ghiurco, primarul orașului Jibou, a primit o vizită anunțată din scurt. Mai mulți medici din Spitalul Municipal „Dr. Traian Herța” i-au spus că sunt gata să protesteze dacă Secureanu va fi ținut, în continuare, în fruntea spitalului. Cadrele medicale au atras atenția că spitalul poate funcționa fără manager, dar nu poate funcționa fără medici.

Alături de doctori, cei din personalul administrativ al spitalului i-au adus primarului un document descoperit în aceeași zi. Conform unor surse, avocata lui Secureanu, posesoarea unui proaspăt contract de consultanță pentru manager, a mers la contabilitate și i-a cerut casierei să nu depună toți banii la trezorerie pentru că are nevoie de 4.000 de lei, pe contractul ei cu spitalul.

Angajații au recunoscut imediat metoda devenită publică, prin care Secureanu scotea bani gheață de la spitalul „Malaxa”, unde a fost manager în trecut. Conform DNA, bărbatul ar fi delapidat aproximativ două milioane de euro din spitalul din București pe care l-a condus timp de doi ani. Secureanu a primit în primă instanță o pedeapsă de aproape 6 ani de închisoare.

DREPT LA REPLICA avocată Florin Secureanu

„Calitatea de avocat într-unul din dosarele penale ale domnului manager Secureanu este independentă de contractul încheiat cu Spitalul Jibou și, cu atât mai mult, de poziția mea față de partidul ADER, al cărui membru nu mai sunt. Am acordat asistența de specialitate care include și managamentul juridic și altor spitale. Din poziția contractului cu Spitalul Jibou, am constatat, am informat și am asistat și am oferit consultanțăa în scopul luării măsurilor manageriale de înlăturare a stării de faliment nedeclarat al spitalului și înlăturării neregulilor care îmbracă forme de răspundere directă din partea celor implicați, până la momentuș încheierii contractului de management al domnului Secureanu, aspecte care au fost constatate, în parte, și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, limitat numai la un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei”