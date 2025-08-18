Ce au anunțat oamenii legii în acest caz?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în timpul altercației, bărbații, cu vârste între 22 și 38 de ani, au folosit bâte, un spray lacrimogen și un cuțit. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la spital, însă nu a rămas internată.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 20:13 de o tânără care a asistat la scandalul izbucnit pe strada Mihai Viteazul. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, constatând că altercația a fost spontană și a implicat loviri reciproce. În urma verificărilor, un obiect tăietor-înțepător a fost găsit asupra unui bărbat de 34 de ani și ridicat pentru continuarea cercetărilor.

Opt persoane au fost conduse la sediul poliției pentru stabilirea situației de fapt, iar cinci dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați luni, 18 august, Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

Polițiștii le-au adus la cunoștință dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu, însă persoanele implicate au refuzat.