Acțiunea, derulată chiar de către angajații celor două firme, la care a participat Andrei Trocan, viceprimarul Sectorului 4, nu este una singulară.

„E o bucurie, întotdeauna, să văd cum toți cei care fac parte din comunitatea Sectorului 4 colaborează pentru binele acestei zone de sud a Bucureștiului, pe care o iubim cu toții. Astăzi, câteva zeci de tei, arbori maturi, au fost plantați în parcul Tudor Arghezi, în urma parteneriatului dintre Totul Verde și CanPack, două dintre firmele de renume ale comunității noastre, oferind un excelent exemplu de „AȘA DA”, în privința interacțiunii dintre mediul public și cel privat. Evident, colaborarea va continua și se va extinde și în zona nouă a parcului, acolo unde creștem suprafața spațiului verde cu încă 4 hectare. Nu sunt singurii arbori pe care îi vom planta în aceasta toamnă. Vom reface plămânul verde al Capitalei nu doar prin plantări în parcuri, ci inclusiv la marginea orașului, unde este neapărat nevoie de perdelele forestiere care ne pot proteja de poluare”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că recent, edilul de la Sectorul 4 a dat ordinul de începere a lucrărilor la parcul Tudor Arghezi, ce va fi extins cu încă 4 hectare. Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi vor reprezenta doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate. În rest, se vor amenaja locuri de joacă pentru copiii (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale, precum și infrastructură necesară iluminatului public.

Cele patru hectare ce urmează a fi amenajate vor completa actualul parc Tudor Arghezi, pe care Sectorul 4 l-a dat în folosință în luna septembrie 2023 și care, în prezent, oferă oamenilor care locuiesc în zona Metalurgiei o generoasă zonă verde pentru plimbări în natură, dar și zone dedicate activităților sporturilor în aer liber: pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete și o zonă de fitness.

Mai mult, în imediata apropiere a parcului, au fost amenajate nu mai puțin de 14 terenuri de sport, unde iubitorii de mișcare pot practica diferite sporturi cu mingea.

În plus, în interiorul parcului au fost amenajate o plajă ecologică, un spațiu special pentru animalele de companie, precum și o parcare supraetajată de 150 de locuri. Atracția principală a parcului, însă, o reprezintă fântâna arteziană muzicală, ce le oferă vizitatorilor, în fiecare seară de weekend, un inedit spectacol de lumină și de culoare.