La marginea orașului El Alto din Bolivia se află sute de clădiri situate pe o stâncă abruptă, fiind denumite „case sinucigașe” din cauza riscurilor ridicate de prăbușire și alunecări de teren. Aceste locuințe fragile, construite din cărămidă și acoperite cu foi de tablă ondulată, se găsesc într-o zonă extrem de vulnerabilă.

Regiunile Avenida Panorámica și La Ceja, un nod comercial important din El Alto, au devenit subiect de dispută din cauza acestor construcții instabile. Ploile abundente din ultimele săptămâni au amplificat riscul de alunecări de teren, punând în pericol nu doar clădirile, ci și viețile locuitorilor.

Cu toate acestea, cei care locuiesc și muncesc aici refuză să se mute. Multe dintre aceste persoane sunt șamani locali, cunoscuți sub denumirea de „yatiri”, sau comercianți care își câștigă existența în aceste clădiri.

„Nu o să plecăm de aici, pentru că aici muncim zilnic”, a declarat un șaman pentru agenția Reuters. Totuși, locuitorii sunt conștienți de riscuri și încearcă să ia măsuri. „Vom avea grijă de teren, mai ales de apa de ploaie. Vom încerca să o canalizăm astfel încât să nu mai erodeze malul”, a adăugat acesta.

Autoritățile locale au avertizat însă că riscul prăbușirii este iminent. Gabriel Pari, secretarul municipal pentru apă, salubrizare și gestionarea riscurilor, a explicat că prăpastia are o înclinație de 90 de grade și este foarte instabilă, conform Oddity Central. „Vrem ca oamenii să evacueze zona. Dacă refuză să plece, va trebui să folosim forța pentru a-i muta”, a declarat el.

Locuințele fragile au o valoare spirituală și economică pentru „yatiri”, care încearcă să găsească soluții neconvenționale pentru a stabiliza terenul. Mulți invocă sprijinul Pachamamei, zeița pământului venerată de popoarele indigene din Anzi. „Putem face o ceremonie de ofrandă, o plată spirituală, iar Pachamama va proteja terenul. Este ca și cum i-am oferi hrană, iar pământul se va stabiliza”, a explicat un șaman.

Deși locuitorii rămân optimiști, specialiștii avertizează că schimbările climatice și ploile abundente accentuează vulnerabilitatea terenului.

