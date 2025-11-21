In traditia populara, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului este cunoscuta si sub denumirea de Sarbatoarea Luminii.

Desi nu instituita oficial, sarbatoarea a existat inainte de sec. al VI-lea. Exista astfel o mentiune a ei din sec. al IV-lea, facuta de Sf. Grigorie de Nyssa.

Se pare ca data de 21 noiembrie reprezinta data sfintirii unei biserici cu acest hram in 543 (biserica ridicata de Iustinian cel Mare langa zidul ruinat al Templului).



Biserica a randuit ca pe 21 noiembrie sa fie dezlegare la peste.

Tropar la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului



Glasul 4



Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.



Condac la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului



Glasul 4



Cel Ce Te-ai Înălţat...



Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult preţ şi Fecioara, Sfinţită Vistieria Slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în Casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta este Cortul cel Ceresc.