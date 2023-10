Datorita minunilor petrecute la moartea Domnului (pamantul s-a cutremurat, soarele s-a intunecat, mormintele s-au deschis si pietrele s-au despicat), acesta a marturisit: "Cu adevarat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu" (Matei 27: 54).



Cand iudeii au aflat de Invierea lui Hristos, au mers sa-i mituiasca pe soldati, ca acestia sa spuna ca trupul Domnului a fost furat de ucenicii Sai. Longhin insa nu s-a lasat cumparat, ci a lepadat centura militara si s-a botezat impreuna cu alti doi soldati. Impreuna cu cei doi a parasit Ierusalimul si a mers in Capadocia. Aici a convertit pe multi pagani la crestinism.



Iudeii au insitat atat de mult ca Longhin sa fie ucis, incat Pilat va trimite soldati sa-l prinda si sa-l ucida prin decapitare. Sfantul Longhin cunoscandu-si sfarsitul a iesit in intampinarea soldatilor si i-a primit la el cu multa caldura. Pe cand soldatii dormeau, Sfantul Longhin s-a rugat toata noaptea pentru iesirea sufletului sau. In zori, soldatii au ramas uimiti sa afle ca cel care i-a gazduit este cel cautat sa fie ucis. Au dorit sa nu-l omoare, dar Sfantul Longhin le-a cerut sa implineasca porunca primita. Acestia l-au decapitat, iar capul sau a fost adus la Ierusalim ca Pilat sa fie incredintat de moartea acestuia.



Tot astazi, facem pomenirea:

- A doi sfinti mucenici care au murit impreuna cu Sfantul Longhin;

- Sfintilor Mucenici Leontie, Dometie, Terentie si Domnin;

- Sfantului Cuvios Mal.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfinţii Mc. ISAUR şi AFRODISIE (sec. I);

Sfinţii Mc. VASIE, FABIAN şi SABIN, din Siracuza Siciliei (+269);

Sfântul Ier. FLORENTIN, episcop de Trier (Germania, sec. IV);

Sfânta Muceniţă BOLONIA fecioara care a pătimit sub Iulian Apostatul (Franţa, +362);

Sfântul Mc. ELIFIE, care a pătimit în Toul (Franţa, +362);

Sfântul Cuv. IUNIAN, pustnic (Franţa, sec. V);

Sfântul Ier. DULCIDIE, episcop de Agen (Franţa, cca +450);

Sfinţii Mc. SATURNIN, NEREU şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Africa de Nord (+450);

Sfinţii Mc. MARTI NI AN, SATURNIAN şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Mauritania (+458);

Sfântul Ier. CONOGAN, episcop de Quimper (Franţa, +460);

Sfântul Cuv. BALDERIC (sau BAUDRY), fiul regelui Sigebert I al Austrasiei (Franţa, sec. VII);

Sfânta Cuv. EREMBERTA, prima stareţă de la Wierre (sec. VII);

Sfântul Cuv. GALL din Irlanda, luminătorul Elveţiei (cca. 1640) ;

Sfântul Ier. MAGNOBOD (sau MAINBOEUF), episcop de Angers (Franţa, cca +670);

Sfântul Mc. BALDWIN (sau BAUDOIN) din Franţa (cca 1680);

Sfântul Ier. MUMMOLIN (sau MOMMOLIN), episcop de Noyon-Toumai (Belgia, cca +686);

Sfântul Cuv. Mc. BERCARIE, stareţ în Franţa (+696);

Sfântul Cuv. VITALIE (sau VIAL), pustnic (Franţa, +740);

Sfântul Ier. AMBROZIE, episcop de Cahors (Franţa, cca +752);

Sfântul Ier. LULL, arhiepiscop de Mainz, ucenicul Sfântului Bonifatie, la Nursling (Anglia, +786);

Sfânta Cuv. EVPRAXIA stareţa, care a fost mai înainte prinţesa Eufrosina de Pskov(+1243);

Sfântul Cuv. LONGHIN, portar la Pecerska, iubitorul de nevoinţe (sec. XIII - XIV);

Sfântul Cuv. LONGHIN din Yarengsk - Solovăţ (Rusia, +1544);

Sfântul IACOV, misionar în Alaska (+1865);

Sfântul DOMNA, nebun pentru Hristos, din Tomsk (Rusia, +1872);

Sfântul GRIGORIE (Troiţki), preot mărturisitor (Rusia, +1931);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici EVGHENIE (Elhovski) şi IOAN, preoţi (Rusia, +1937);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici ALEXIE şi IOAN (Zasedatelev), preoţi (Rusia, +1938 şi +1942);

Sfinţii 220 de Mucenici, care au pătimit în Nord-Vestul Africii;

Adormirea Cuviosului NEONIL (Buzilă), arhimandrit şi stareţ la Mănăstirea Neamţ (România, n.1789-+1853)



Maine, facem pomenirea Sfantului Proroc Osea.

Sursa: CrestinOrtodox.ro