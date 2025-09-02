Pompierii au stabilit drept "cauză probabilă producerea scânteilor mecanice", pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos, a declarat, marți, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan.

Aproape 20 de autospeciale de intervenție, din Alba, Mureș și Sibiu, au fost mobilizate, luni, la Sebeș, pentru a stinge incendiul. Focul a fost stins de pompieri după o intervenție care a durat cinci ore.

Patru angajați au fabricii de prelucrare a lemnului au fost răniți, din care doi, inclusiv un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați în stare gravă la spitale din Timișoara și Târgu Mureș. Un alt muncitor este internat la Alba Iulia, iar un altul nu a necesitat spitalizare.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Kronospan Sebeș a fost afectată de mai multe incidente în ultimii ani. Pe 6 decembrie 2022, un incendiu, fără victime, a izbucnit din cauza unui defect la un mecanism al unui buncăr de praf.

Anterior, pe 2 august 2017, un alt incendiu a avut loc pe platformă, la patru cicloane de rumeguș și un filtru de praf. Localnicii au relatat că acesta a fost precedat de „o bubuitură mare”. Peste câteva zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea focului, iar ancheta a stabilit că incendiul a fost cauzat de efectul termic al unui obiect incandescent.