Rusia promite un vaccin anti-Covid eficient 100% și unul care se administrează sub formă de picături. Când ar putea fi disponibil EpiVacCorona

Rusia a fost ptima țară care a anunţat, anul trecut, că dispune de un vaccin împotriva noului coronavirus - Sputnik V.

Agenția sanitară rusă - Rospotrebnadzor a anunțat că, potrivit testelor preliminare, EpiVacCorona este 100% eficient. Datele, bazate pe testele clinice din faza I şi II, au fost date publicităţii cu puţin timp înainte de demararea celei de-a III-a faze de testare, care în mod normal implică participarea a mii de voluntari şi un grup placebo pentru comparaţie.

”Eficienţa vaccinului este compusă din eficienţa sa imunologică şi eficienţa sa de prevenţie. Conform rezultatelor primelor două faze ale testelor clinice, eficienţa imunologică a vaccinului EpiVacCorona este de 100%”, se arată în comunicatul Rospotrebnadzor.

În primele două faze de testare, studiile au vizat în special siguranţa, reactogenitatea şi imunogenitatea vaccinului. La studii au participat 100 de voluntari cu vârste între 18 şi 60 de ani.

Testarea pe scară largă a EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vector din Novosibirsk, au început în noiembrie. Dacă faza a treia de testare se va încheia cu concluzii pozitive, Vaccinul va putea fi folosit pentru imunizarea în masă a populaţiei începând din luna martie, a anunțat vicepremierul Tatiana Golikova.

În plus, un alt vaccin candidat pare să aibă șanse de reușită. Dezvoltat de Institutul Smorodinţev pentru cercetări ale afecţiunilor gripale din Sankt Petersburg, acest vaccin, care se administrează intranazal - sub formă de picături sau spray nazal - şi-a demonstrat de asemenea eficienţa şi siguranţa în testele preclinice, potrivit reprezentanților instituției.

”Institutul de cercetare asupra gripei Smorodinţev, aparţinând Ministerului rus al Sănătăţii, continuă testele preclinice ale vaccinului său împotriva Covid-19. Până în prezent, am obţinut rezultate pozitive în ceea ce priveşte siguranţa şi eficienţa sa imunogenică. Testele desfăşurate vizează eficienţa vaccinului împotriva noului coronavirus pe diferite modele animale”, a declarat purtătorul de cuvânt a instituției.

Sursa citată a precizat că vaccinul are la bază virusul gripal. Un virus gripal atenuat este folosit ca vector pentru a introduce în organism proteine ale coronavirusului şi pentru a declanşa un răspuns imunitar. Testele preclinice în acest caz se vor încheia în mai 2021.

În octombrie 2020, Președintele Vladimir Putin vorbea şi despre un alt vaccin dezvoltat de Centrul Ciumakov al Academiei de Ştiinţe din Rusia. Acest vaccin poate fi aşteptat în februarie, în prezent aflându-se în faza de studii clinice. Particularitatea sa este că nu este fabricat din antigeni individuali, ci dintr-un întreg virus inactivat, ceea ce îi va permite să ofere unei persoane vaccinate un set complet de anticorpi şi, prin urmare, cea mai largă protecţie posibilă împotriva bolii, potrivit Agerpres.

Bilanțul epidemiei din Rusia, a patra cea mai afectată țară din lume, depășește 3,6 milioane de cazuri Covid-19, în creștere cu 21.735 față de ziua precedentă, și 66.625 de decese.