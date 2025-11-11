INGREDIENTE:

Pentru aluat:

240 ml lapte cald

2 linguri zahar

2 lingurite drojdie uscata

80 g unt, topit si racit

2 oua

600 g faina

1 lingurita sare

Pentru umplutura:

100 g unt, moale

200 g zahar brun

2 linguri scortisoara macinata

Pentru glazura:

200 g zahar pudra

2 linguri lapte

1 lingurita esenta de vanilie

MOD DE PREPARARE:

Aluat:

Intr-un castron mare, amesteca laptele cald cu zaharul si drojdia. Lasa amestecul sa stea aproximativ 5-10 minute, pana cand drojdia se activeaza si devine spumoasa.

Adauga untul topit, ouale, sarea si jumatate din cantitatea de faina. Amesteca bine pana cand ingredientele sunt combinate.

Adauga treptat restul de faina, amestecand pana cand aluatul devine neted si elastic. Framanta aluatul pe o suprafata usor infainata timp de aproximativ 5-7 minute.

Pune aluatul intr-un castron uns cu putin ulei, acopera-l cu un prosop curat si lasa-l sa creasca intr-un loc cald timp de 1-2 ore, pana cand isi dubleaza volumul.

Asamblare si coacere:

Dupa ce aluatul a crescut, intinde-l pe o suprafata infainata intr-un dreptunghi de aproximativ 45x30 cm.

Unge aluatul cu untul moale, lasand un mic margine libera pe toate laturile.

Amesteca zaharul brun cu scortisoara si intinde amestecul uniform peste unt.

Ruleaza aluatul strans pe lungime, formand un rulou. Taie ruloul in 12 bucati egale.

Asaza rulourile intr-o tava unsa cu unt sau tapetata cu hartie de copt, lasand putin spatiu intre ele pentru a le permite sa creasca.

Acopera tava cu un prosop si lasa rulourile sa creasca inca 30-45 de minute.

Preincalzeste cuptorul la 180°C. Coace rulourile timp de 20-25 de minute sau pana cand sunt aurii si coapte in interior.

Glazura:

Intr-un castron mic, amesteca zaharul pudra cu laptele si esenta de vanilie pana cand obtii o glazura neteda.

Dupa ce rulourile s-au racit putin, intinde glazura peste ele, potrivit sursei.