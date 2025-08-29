Ce rugăciune este bine să rosești astăzi

În această zi, credincioșii pot rosti următoarea rugăciune pentru a cere mijlocirea și ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul:

„Sfinte Ioane Botezătorule, mare prooroc și înaintemergător al Domnului, roagă-te pentru noi păcătoșii și mijlocește-ne la Tronul Prea Sfintei Treimi. Ajută-ne să urmăm calea dreaptă, să trăim în smerenie și să ne ferim de ispitele lumii acesteia. Primește rugăciunile noastre și ocrotește-ne în toate zilele vieții noastre”.

Această rugăciune poate fi rostită în timpul slujbelor bisericești sau acasă, în liniște, alături de citirea textelor biblice care amintesc de viața și jertfa Sfântului Ioan. Aceasta te va feri de rele.

Credincioșii sunt îndrumați să se abțină de la mâncăruri și plăceri lumești

Postul din ziua de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul are rolul de a ne învăța cumpătarea și răbdarea, amintindu-ne că viața curată și virtuoasă necesită disciplină și sacrificiu. Credincioșii sunt îndrumați să se abțină de la mâncăruri și plăceri lumești, să mediteze la propriile greșeli și să practice faptele bune, apropiindu-se astfel de modelul vieții sfinte al lui Ioan.