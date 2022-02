Țara noastră se clasează pe locul doi în Uniunea Europeană la capitolul scumpiri înregistrate la carnea de pasăre și de porc. Valentin Popa crește porci de mai bine de 20 de ani. Însă în ultimul an, pesta porcină și costurile uriașe la energie și gaze l-au îngenuncheat.

"Costurile sunt foarte mari și deja nu mai pot să acopere nici cheltuielile pe care le investesc. E normal că trebuie prețurile să crească, dar în altă ordine de idei, dacă tu crești prețul la carnea de porc, de exemplu sau la cereale, e vorba să ai și piață de desfacere", afirmă Valentin Popa, prim-vicepreședinte Asociația Forța Fermierilor.

Prețul cărnii de porc a crescut în ultimul an cu până la 21%. Potrivit datelor Comisiei Europene, carnea de porc a ajuns să se vândă în ultimele săptămâni cu peste 160 de euro suta de kg.

Cei mai mulți români au sesizat deja majorările și se feresc să mai cumpere carne.

Iar previziunile sunt sumbre. Ne așteaptă în continuare scumpiri, și nu doar la carne.

"Costurile vor fi foarte mari daca nu avem precipitatii si daca nu este un an bun agricol. Vom vedea peste un an, doi sau trei foarte multe ferme intrand in faliment", a arătat Popa

"Ingrășămintele care se cumpără cu greutate și cu prețuri foarte mari pun într-o situație dificilă fermierii, așteptând, pe de-o parte, schimbarea vremii ca să poată dizolva îngrășămintele pe care le administrează", a afirmat Petre Daea, fost ministru al Agriculturii.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a spus că țara noastră riscă o secetă severă în acest an dacă nu vom avea ploi în următoarea perioadă.