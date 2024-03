Acesta a povestit că atmosfera și pregătirile pentru un grătar, dar mai ales cantitatea de carne oferită invitaților în casa unui neamț sunt total diferite față de ceea ce a experimentat în țara sa natală. Experiența românului a adus în prim-plan o comparație interesantă între culturile culinare și tradițiile din cele două țări.

"Am fost 15 invitați și ei aveau 4 fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame, nu știu de mine, invitat la grătar de altfel. Am să vă postez ce se întâmplă la nemții get-beget. Ei nu pun preț niciodată pe cantitatea alimentelor de la un grătar.

Băutură cât cuprinde, băutură să-ți pui în cap. Aici sunt oameni care se bucură. N-a fost cazul. Am fost invitați la un grătar și am mâncat dimineața normal. Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 2, s-a făcut mai târziu, 3-4.

Bă, mi-era o foame, venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții, nemți. 4 fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă. Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru.

Nu-mi venea să cred. Și atunci s-au simțit până la urmă și au mai scos niște cremvursti de aia normal. Ne-au rugat să mai gustăm ceva. Dar băutură, cât pentru 3 grătare. Deci nu-mi venea să cred, așa sunt", povestește românul pățit.

Compatriotul nostru plecat peste hotare ține să își avertizeze urmăritorii să nu se aștepte la o masă prea bogată atunci când se duc în vizită la nemți: