„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române.

Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv.

Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la prima ocazie”, a scris Fritz pe Facebook.

Cu doar câteva zile în urmă, Fritz s-a plâns, tot pe Facebook, de dificultatea unor întrebări din testul pentru obținerea cetățeniei.

