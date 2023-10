Tusea poate fi seaca sau productiva si caracteristicile acesteia sunt foarte importante pentru medic, ca acesta sa orienteze diagnosticul.

Tusea productiva este cea “din piept” si se datoreaza incercarii de curatare a cailor respiratorii. Este tusea “de incarcare” si poate sa apara atat la cei cu afectiuni respiratorii acute (raceli, pneumonii, chiar si in sinuzite acute sau cronice), cat si la persoanele suferinde de BPOC sau la cardiaci, dar si in astm.

Tusea seaca este tusea “din gat”, fara mucozitati, iritanta, uneori in pusee, care poate sa apara in viroze respiratorii, in alergii, infectii ORL, carente de fier etc.

Tratamente naturiste pentru tuse

Tratament naturist pentru tuse seaca sau productiva: sirop de ridichie neagra cu miere

Se rade ridichia neagra si se lasa la inmuiat cateva ore. Aceasta isi va lasa un suc, care se amesteca apoi cu miere, in proportii egale.

Din aceasta cmpozitie se ia o lingurita de mai multe ori pe zi si se reface compozitia de cate ori este nevoie. Este indicat sa nu beti sau mancati nimic o jumatate de ora dupa fiecare lingurita.

Tratamentul tusei: picaturi nazale cu vitamine uleioase

Se combina vitamina A uleioasa (de la farmacie) cu 10 capsule de vitamine E (capsule uleioase, se sparg si se foloseste continutul). Se pune amestecul intr-un recipient pentru picaturi nazale si se vor pune in fiecare nara, dupa desfundare cu spray-uri specifice, cate 2 picaturi dimineata si seara.

Aceste picaturi nazale hranesc intens mucoasa cailor respiratorii superioare, accelereaza refacerea acestora, scad iritatia si cresc imunitatea locala.

