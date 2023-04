"Avem in exclusivitate comunicarea venita de la Comisia Europeana chiar ieri, care spune negru pe alb ca proiectul de lege care ne-a fost prezentat public si este acum pe traseul de aprobare nu face altceva decat sa arunce praf in ochii oamenilor, pentru ca in fapt ii avantajeaza in continuare pe speciali si ii dezavantajeaza pe pensionarii din sistemul general de pensii.

Comisia Europeana explica cu subiect si predicat de ce se intampla acest lucru si recomanda cu tarie in acest domument sa nu se mearga mai departe cu proiectul in aceasta formula. Sunt prtimele comentarii venite din partea celor de la Bruxelles. la sfarsitul comunicarii ei spun insa ca in urma unei analize aprofundate vor veni cu si mai multe detalii. Este, in mod, evident o problema uriasa care planeaza asupra Coalitiei din cauza acestui jalon din PNRR care trebuie indeplinit si care pare ca nu va fi indeplinit.

Neindeplinirea lui va duce la pierderea de catre Romania a 3 miliarde de euro. Asa cum evolueaza lucuruile, din punctul meu de vedere, nu cred ca exista vreun angajament politic ca sa se rezolve aceasta problema.

Poate unii o sa spuna ca am o obsesie cu dl Grindeanu, dar mi-a atras atentia pozitia exprimata de el aseara, la un alt post de televiziune. A spus in mod categoric ac trebuie sa se renunte total la pensiile speciale. Vorbim de o mica exceptie in aczul militarilor. Aici este o schimbare fundamentala de pozitie, mai ales in contextul tensiunilor pe care le vedem atat in interiorul PSD, cat si al PNL si al Coalitiei.

E important sa vedem ce se va intampla in perioada urmatoare. Eu cred ca problmea pensiilor speciale nu se va rezolva.