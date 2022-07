În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii rutieri au organizat o razie pe străzile Capitalei. Mai mulți șoferi au fost depistați la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.



Oamenii legii spun că prin aceste acțiuni vor să îi descurajeze pe șoferi să urce băuți sau drogați la volan și să evite tragedii.

Un tânăr de 26 de ani a fost prins la volan sub influența drogurilor pe un bulevard din sectorul 3, iar mai mulți au fost depistați de agenții rutieri conducând sub influența alcoolului.





"Conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive creste semnificativ riscul implicarii intr-un accident de circulatie. alcoolul sau subst psihoactive afecteaza capacitatea de concentrare, scad viteza de reactie si chiar induc conduc auto o falsa incredere in propriile simturi prin asumarea irationala a unor riscuri in trafi," au avertizat oamenii legii.