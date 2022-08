UPDATE 10:20 - Dmitri Medvedev îi răspunde lui Zelenski după ce președintele ucrainen a cerut Occidentului să-și închidă granițele pentru ruși. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei îl acuză că susține ideile naziste ale lui Hitler. Medvedev a transmis că „ultima dată când cineva a încercat să implementeze astfel de idei împotriva unei întregi națiuni a fost sub Adolf Hitler”, relatează Nexta.

UPDATE 10:13 - Rusia a început să-și dezmembreze avioanele pentru piese de schimb, din cauza sancțiunilor impuse de Occident.

UPDATE 9:50 - Primul transport cu cereale plecat din Ucraina de duminică a fost refuzat de Liban, din cauza întârzierilor, anunță CNN, care citează Ambasada Ucrainei în Orientul Mijlociu. Nava Razoni a părăsit portul Odesa de la Marea Neagră la 1 august, cu peste 26.000 de tone de porumb în cadrul acordului intermediat de ONU, pentru a reduce criza alimentară globală declanșată de invazia Rusiei.

UPDATE 9:20 - Unul dintre luptătorii Azovstal a murit în arest preventiv în Donețk, anunță TASS. Potrivit agenției ruse de stat, prizonierul de război ar fi suferit „de dependență de droguri”, anunță NEXTA.

UPDATE 9:00 - Rușii ar fi pierdut aproape 43.000 de soldați în cele 5 luni de la începutul invaziei, potrivit estimărilor făcute de ucraineni, în bilanțul zilnic anunțat de Statul Major General al Ucrainei.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/7AvsyiqgqO — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2022

UPDATE 8:50 - Rușii au tras de trei ori cu lansatoare de rachete „Grad” la Nikopol, a anunțat Administrația regională militară Dnipropetrovsk. Un angajat al uneia dintre întreprinderi a fost rănit și mai multe clădiri de locuințe au fost avariate.

#Russian occupiers fired three times from "Grad" rocket launchers at #Nikopol, reports the #Dnipropetrovsk military regional administration.



An employee of one of the enterprises was injured. Several residential buildings were damaged. pic.twitter.com/BAwUMrTAJv — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2022

UPDATE 8:30 - Ministerul britanic al apărării susține că rușii nu au reușit să avanseze prea mult în Donbas în ultima lună. Armata rusă nu a reușit să înainteze decât 10 km în Donbas, spre Bahmut, pentu că nu a avut destule forțe de infanterie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022



Find out more about the UK government\"s response: https://t.co/uuTHPiYMFw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6PcEp9eX14 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 9, 2022

UPDATE 8:25 - Volodimir Zelenski a făcut apel la Occident să își închidă granițele pentru ruși pentru un an de zile. Cererea a fost făcută de Zelenski într-un interviu pentru Washington Post că închiderea granițelor pentru turiștii ruși este "cea mai importantă sancțiune".

Se duc lupte grele în orașele de pe frontul din Donețk, în estul Ucrainei. Trupele ruse atacă permanent pentru a cuceri tot Donbasul. În cele peste 5 luni de la invadarea Ucrainei, victimele de partea Rusiei sunt uriașe - 80.000 de soldați au murit sau au fost răniți, potrivit estimărilor Pentagonului.