Criza se adâncește în Orientul Mijlociu. Israelul a arestat peste 500 de posibili teroriști în Cisiordania. Sprijinul pentru Hamas este puternic în regiune. În acest timp, Iordania amenință Israelul cu războiul dacă palestinienii vor fi expulzați din Cisiordania!

Premierul Marii Britanii a ajuns și el în zona de conflict și are programate pentru astăzi mai multe întâlniri cu oameni-cheie din statul israelian. Între timp, continuă atacurile sângeroase. Trei lideri Hamas au fost uciși în atacuri, printre care și singura femeie din conducerea organizației teroriste. Și două baze militare americane din Siria au fost atacate.

Totodată, sunt așteptate ajutoarele umanitare. Gaza are nevoie de 100 de camioane cu ajutoare pe zi. Iar încă un român este dat dispărut în Israel. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

🚨 Missile sirens ring in occupied Bir Al-Sabi’ south of Palestine following barrages of rockets fired by the resistance in #Gaza. pic.twitter.com/1MZ7zHTFUs