În cea de-a 33-a zi de război, Ucraina continuă să reziste invaziei ruse. Oficialii de la Kiev anunța că au observat o regrupare a trupelor rusești în Belarus şi se tem de o nouă ofensivă către Kiev, principala țintă a rușilor. Noi bombardamente au avut loc asupra unor depozite de petrol din Ucraina. Între timp, o nouă serie de negocieri între Rusia şi Ucraina va începe astăzi în Turcia. După mai bine de o lună de la izbuncnirea războiului, armata ucraineană încă are sub control situaţia în Kiev şi în zonele limitrofe. Un raport oficial al autorităților din Ucraina arată că Rusia și-a retras trupele care înconjurau capitala după pierderi semnificative. Există, însă, o temere majoră în ceea ce privește regruparea trupelor rusești pe teritoriul Belarusului, de unde ar putea fi lansată o nouă ofensivă. Șeful serviciilor de informații militare ucrainene spune că Rusia încearcă să împartă țara în două, pentru a crea o regiune controlată de Moscova. Noaptea trecută, depozitele de petrol situate în Lutsk, Uman, Rivne și Jhytomyr au fost lovite de rachetele Kalibr.

‼️Oil depots located in Lutsk, Uman, Rivne and Zhytomyr were hit by Kalibr missiles. Video: #Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/OHQ0bzd5ie

Cu o zi în urmp, în Herson s-a tras cu grenade fumigene asupra oamenilor adunați la un miting împotriva ocupației rusești.

In #Kherson, people went to a rally against the #Russian occupation. They were dispersed with smoke grenades. pic.twitter.com/CoIFYrjZ4n