"Să nu vă fie teamă! Acestea au fost primele cuvinte ale primului Papă polonez în 1978. Acestea au fost cuvintele care l-au definit pe Papa Ioan Paul al II-lea. A fost un mesaj care a ajutat la oprirea opresiunii sovietice, este un mesaj care va acoperi și brutalitatea din prezent.

În 1978, când Papa a spus aceste cuvinte URSS făcea regulile după Cortina de Fier. Știu că nu poate fi alături de noi, dar toată lumea și toți americanii îi sunt recunoscători lui Lech Walensa.

Credința străbate cel mai bine în întuneric. Nimic din bătălia pentru libertate nu a fost simplu, a fost întunecat, pentru ani sau decade, dar am ieșit învingători în bătălia pentru libertate, între democrație și autocrație.

Această bătălie nu va fi câștigată în zile sau luni, trebuie să ne pregătim pentru o luptă îndelungată.

Dragi polonezi și dragi ucraineni, ne-am adunat aici în acest loc relevant pentru istoria umanității pentru libertate. Varșovia a rezistat întotdeauna.

Ucraina și poporul său sunt aliații noștri. (...) Mesajul meu pentru ucraineni este: ”Suntem alături de voi”. Punct.

Bătăliile de astăzi sunt ultimele dintr-o lungă serie: Polonia 1956, Cehoslovacia 1968, dar rezistența a continuat până când zidul din Berlin și toate zidurile dominației ruse au căzut și oamenii au izbândit.

Astăzi, Rusia a strangulat democrația și și-a găsit să facă asta nu numai acasă, ci și în altă parte," a declarat Joe Biden.

