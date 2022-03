„Nu retractez nimic”, a spus președintele Biden, luni, la Casa Albă, subliniind că nu se referea la o schimbare de regim politic la Moscova, ci că își exprimă o opinie bazată pe emoțiile sale din acea zi. „Exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de modul în care se comportă Putin și acțiunile acestui om”, relatează CNN.

„Tocmai veneam de la acele familii”, a spus el, referindu-se la refugiații ucraineni din Varșovia.

„Nu-mi exprimam atunci și nu-mi exprim acum o schimbare de regim politic”, a spus Biden.

„Nu îmi cer scuze pentru asta”, a spus el.

Biden a continuat: „Exprimam exact ceea ce am spus – exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de acest om. Nu am formulat o (intenție - n.r.) de schimbare politică. Și cred că știi, dacă va continua acest curs, va deveni un paria în întreaga lume și cine știe ce poate deveni acasă (la Moscova - n.r.) în ceea ce privește sprijinul (politic - n.r.).”

Președintele SUA a respins ipoteza potrivit cărei remarcile sale ar putea escalada conflictul din Ucraina, spunându-le reporterilor: „Nu, nu sunt (în măsură să ducă la escaladarea conflictului - n.r.)”.

Biden a spus că sugestia potrivit căreia alți lideri ar putea contesta remarcile sale din timpul discursului de la finalul săptămânii trecute, din Polonia, nu a suportat și nici nu a slăbit NATO.

„NATO nu a fost niciodată atât de puternică ca astăzi”, a conchis liderul de la Casa Albă.