Razboi in Ucraina

Ora 11:07 Anchetatorii ruși au lansat vineri o anchetă penală asupra unei consiliere municipale însărcinate din Siberia, care este unul dintre ultimii aliați ai liderului opoziției încarcerat Alexei Navalny care se mai află în țară. Comitetul de anchetă a declarat că a lansat o procedură penală împotriva Helgăi Pirogova pentru răspândirea de dezinformări privind armata rusă. Pirogova este un membru independent al consiliului municipal din Novosibirsk, al treilea oraș ca mărime din Rusia, scrie The Guardian.

Ora 10:45 Premierul canadian Justin Trudeau a declarat vineri că are puțină încredere în faptul că Rusia își va îndeplini partea sa de înțelegere cu Ucraina, Turcia și ONU privind reluarea transporturilor de cereale din Ucraina, relatează Agenția France-Presse. „Încrederea Canadei în fiabilitatea Rusiei este destul de nulă”, a declarat Trudeau, scrie The Guardian.

Ora 10:00 Urgența din Ucraina a recuperat trei cadavre dintr-o școală lovită de un atac rusesc în estul Ucrainei, au anunțat vineri oficialii, unul din seria de atacuri asupra națiunii, în timp ce Rusia pretinde că forțele sale au distrus patru Himara. Victimele din orașul Kramatorsk au urmat unui tir de baraj efectuat joi asupra unei zone dens populate din al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, care a ucis cel puțin trei persoane și a rănit 23 de persoane.

Ora 09:24 Lituania a ridicat interdicţia de transport pe calea ferată spre şi dinspre exclava rusă Kaliningrad al produselor ruseşti aflate sub sancţiunile Uniunii Europene, a transmis vineri agenţia RIA, citată de Reuters. Uniunea Europeană a indicat săptămâna trecută că interdicţia de tranzit afectează doar transportul rutier, nu şi pe cel feroviar, iar Lituania ar trebui, prin urmare, să permită Rusiei să transporte beton, lemn şi alcool prin teritoriul UE spre exclavă.

Ora 09:08 Statele Unite analizează dacă pot trimite avioane de luptă de producție americană în Ucraina, a anunțat vineri un purtător de cuvânt al Casei Albe. Deși administrația condusă de Joe Biden a început să facă explorări privind posibilitatea de a furniza avioanele Ucrainei, această măsură nu este ceva ce ar urma să fie luat imediat, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, în cadrul unui briefing, citat de The Guardian.

Ora 08:49 Invazia Rusiei în Ucraina a provocat pagube de 5,5 miliarde de dolari în mediul înconjurător ucrainean, relatează Kyiv Independent. Potrivit lui Ruslan Streleț, ministrul ucrainean al protecției mediului și al resurselor naturale, au fost înregistrate 2.000 de cazuri de daune aduse naturii de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie, transmite The Guardian.

Ora 08:29 O nouă declarație a Europol a anunțat că organizația nu are înregistrări privind contrabanda cu arme din Ucraina. Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul aplicării legii a declarat că are încredere deplină în Ucraina, mai ales pentru că țara a început să implementeze noi măsuri de monitorizare și urmărire a armelor, relatează Euromaidan, citat de The Guardian.