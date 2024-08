Într-un interviu pentru protestatarul Ceaușescu, omul se plânge de datoria imensă pe care o are la banci și cum infima scădere de doi lei nu îl ajută, de fapt, cu nimic.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a oferit explicații suplimentare asupra felului in care rata de politica monetare afecteaza ratele la banca:

Adrian Vasilescu: In primul rand, intre rata la banca si rata de politică monetară pe care o stabilește Banca Națională este doar o legătura indirectă, pentru că rata de politica monetara influenteaza rata de la banca, dar nicidecum nu o determina. Determinarea ratei de la banca tine de foarte multi indicatori. In primul rand cat de scump sau ieftin se aprovizioneaza banca cu fondurile monetare. Sunt banci care au profit, banci care au pierderi, astea toate nu au nico legatura cu rata de politica monetara.

Rata de politica monetara pe care o stabileste Banca Nationala este o arma de lupta cu inflatia. Iar inflatia in Romania a incetat in ianuarie 2023. De atunci de un an si jumatate suntem in ceea ce se numeste dezinflatie. Adica o crestere tot mai inceata a preturilor. Chiar guvernatorul la conferinta de ieri a spus foarte limpede ca rata de politica monetara nu rezolva toate problemele cu inflatia si cu alte deficite, inclusiv deficitele bugetare.

Realitatea Plus: Ce se va intampla pe viitor, pentru ca sunt informatii ca din octombrie aceasta dobanda cheie va creste. Sa ne asteptam sa creasca din nou ratele?

Adrian Vasilescu: Daca sunt informatii ca dobanda cheie va creste din octombrie, aceste informatii sunt pe usa din dos si nu corespund adevarului. In primul rand doua precizari foarte importante s-au facut la conferinta de presa de ieri: 1. Inflatia este in descrestere in continuare. Este dezinflatie. Iar in al doilea rand, rata dobanzii de politica monetara nu a zis guvernatorul si nu a spus nimeni ca va creste. Deocamdata a scazut odata anul acesta, si a mai scazut odata in sedinta de alaltaieri.

