În prezent, Marina Almășan se află în Turcia pentru filmările unei noi ediții a emisiunii sale difuzate de postul public. La fel ca în sezoanele trecute, vedeta a fost acuzată că doar „se plimbă prin lume” pe banii TVR. Ea a reacționat imediat printr-un mesaj online, clar și tranșant:

„Mă scot din minți «binevoitorii» care, în comment-urile lor (bine, încă n-au început, dar au făcut-o, în sezonul trecut!) mă acuză că mă plimb prin lume pe banii TVR-ului! Da, de acord cu voi, nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști, care nici măcar nu-mi urmăresc emisiunile, căci probabil ar fi văzut puzderia de sponsori care însoțesc fiecare proiect al meu.”

Bugete zero și sponsorizări

Marina Almășan a explicat că toate emisiunile sale au fost realizate cu ajutorul sponsorilor, fără finanțare directă de la TVR. Ea subliniază că șefii săi au exploatat această abilitate de a atrage fonduri externe, oferindu-i proiecte cu bugete zero.

„Da, toate emisiunile mele au fost sponsorizate, de când mă știu. Șefii mei dintotdeauna au profitat de această abilitate a mea (nici ASE-ul n-a fost absolvit degeaba, se pare) și dându-mi bugete ZERO, la fiecare proiect! Recordul a fost în 2010, când, fiind șef delegație pentru România la Eurovision, am reușit să finanțez cu surse atrase și selecția națională, și prezența României la Oslo, când Paula și Ovi au ocupat acel legendar loc 3. Până și taxa plătită de TVR (peste 100.000 de euro) am reușit s-o acopăr din sponsorizări!”, a declarat Almășan pentru Click.

