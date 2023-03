Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a făcut noi precizări despre „reinventarea” OUG 13 cu concursul liberalilor: o „mizerie fără seamăn”, iar pragul de 9.000 de lei propus pentru dezincriminarea abuzului în serviciu este „nesimţit de mare”, scrie stiridiaspora.ro.

„Nu mi-e rușine că sunt la conducerea PNL. Sunt mândru că am intrat în PNL. Sunt doar supărat că, colegi de-ai mei au fost tăcuți la acea întâlnire când nu PNL sau PSD au împins această chestiune (n.r. - pragul de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu). Vom discuta în coaliție. De aceea, prima mea propunere va fi ca această coaliție să se întâlnească în echipă completă, potrivit protocolului coaliției.

Vorbim doar de câțiva oameni care au făcut. De exemplu, cei care nu au fost informați în Parlament și care au votat, sigur că era obligația lor să se informeze, alții care au luat de bună de la coaliție. Coalița asta nu este așa o entitate deasupra României, cine de la coaliție? De unde ați primit exact formula? (...)

Că furi un ou, că furi un bou, furtul este același. De ce să existe această chestiune cu pragul? (...) O să avem o discuție marți în Biroul Național PNL și vă asigur că PNL nu susține pragul și dorește rezolvarea acestei chestiuni”, a spus Rareș Bogdan, joi, la un post tv.

„Le mai spun tuturor celor care încearcă amenințări, care încearcă introducerea numelui meu... în curând o să mă acuze că de ce am găini sau de ce sunt chel. Mă aștept la orice pentru că știu cum lucrează (...) nu o să mă dau în spate. Eu sunt exact cum m-au văzut în Piață în fața gazelor. Eu nu pot să-mi bat joc de români. Eu am intrat în politică ca să schimb ceva.

Dacă ei își închipuie că încercând să vehiculeze numele meu, încercând să mă bage în chestiuni iluzorii... Am cele mai dure luări de poziție (...) Am o veste proastă pentru ei. Nu am nevoie de bani. Sunt un om bogat, așa am intrat în politică, am o soție și mai bogată, nu ține la mine cu șmecherii și cu amenințări nici din partea presei, nici din partea altor instituții”, a conchis Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL a transmis joi și un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care spune că OUG 13 a fost reinventată cu ajutorul partidului din care face parte și acuză că principalii promotori și inițiatori ”stau pitiți și tac ticălos”.