„SMURD nu poate functiona fara celelalte. Este dependent de UPU, de MAI, acoli sunt masinile, soferii paramedicii si acolo sunt elicopterele, SMURD ii lega pe toti la un loc. Daca spui eu iau SMURD și tu iei.... Nu este o jucărie. Daca îl dezintegrezi, nu mai funcționează”, a declarat, ferm Raed Arafat, vineri seară, la Realitatea PLUS.

Întrebat despre supărarea celor din Ambulanță din cauza ordinelor date de DSU, Raed Arafat, a explicat că este vorba de programe de antrenament și de perfecționare.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Direcţia Generală Urgenţe Medicale, realizează acțiuni zilnic în scopul creşterii eficientizării răspunsului la situaţii de urgenţă.

„Nimeni nu trebuie să se supere că noi spunem sa meargă la training, când noi ii scoatem la pregatire, sefii lor trebuie sa gaseasca solutii sa nu-i scoata de la serviciu.

Serviciile de ambulanta Alba, Bihor, Bistrița, pe lângă cel de la Mureș au participat la exercițiul național CNDNR. De ce sa nu se pregateasca? Ei nu sunt la productie, la fabrica de mezeluri, ei au nevoie de formare continua, de pregatire, pe langa ca merg la interventie trebuie sa se pregateasca”, a menționat Arafat.

Secretarul de stat în MAI a vorbit și despre procesul intentat DSU de Federația Sindicală Ambulanță, pentru a fi coordonați de Ministerul Sănătății, și nu de DSU.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a ajuns să se pronunțe pe o speță, sa vedeti unde e deranjul. In 2017 am dat o hartie sa nu mai participe in aceeasi ambulanta rude, sot ,sotie. S-a supărat sindicatul.

Am găsit peste 200 de cazuri. Asta nu poate fi sănătos. Nu poți fi martor, nu poti sti ce se intâmplă. Plus dacă este accident, se duc amândoi.

Prima instanță a dat dreptate Serviciului Ambulanță, a doua a dat dreptate DSU. În motivare s-a spus că DSU are dreptul să dea astfel de acte fără să ceară voie de la alte instituții”, a mai declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a enumerat și câteva din efectele pe care le va avea dezmembrarea sistemului de urgență.

„În momentul în care dezintegrezi un sistem care funcționează acum foarte bine - paramedici pompieri, asistentii ambulanta, medicii UPU, elicopterele... Acest sistem a functionat si a reușit sa reduca mortalitatea in unele domenii, sa creasca rata de resuscitare, sa reduca foarte mult timpii de reactie sa creasca timpii de reactie interventie. La Bucuresti, suntem pe Codul rosu în 7-8 minute, 9-10 minute maximum la fața locului in cea mai mare aprte a acestor cazuri.

Daca tu vii si spui că DSU sa se ocupe numai când este situație urgență și calamitate... Adica SMURD sa il punem sa se ocupe de calamitati. Ia să scoatem din Bucuresti 40 de masini de prim ajutor cu defibrilatoare, cu 3 paramedici fiecare, 7 masini de ATI, 4-5 masini de multiple victiem, 3 motociclete și să spunem Serviciului de Ambulanță acum ocupati-va ca inainte de 2007 de București, ca acum a disparut SMURD, îl punem la naftalina, și cand explodeaza ceva, il scoatem. Care credeti ca va fi rezultatul? (...)

Daca asta dispare, crede cineva ca Ambulanta va putea sa-l inlocuiasca in 2 secunde?

Cineva trebuie sa vina sa inlocuiasca, cu ce, cu cine, cu ce echipamente? Sa ma gandesc ca o sa pun ceva în loc cand nici Ministerul Sănătății nu are ce sa pună. (...)

Efectele sunt la intarzierea la interventie, decese la contracronometru, sa intarzii sa defibrilezi. La tara sunt punctele rurale unde SMURD e unic cu Ambulanta. Dl ministru poate nu l-au informat colegii. Dacă SMURD il scoatem, că vrem sa profesionalizam asistența de urgenta, e foarte bine profesionalizata. Fiecare e profesionist”, a mai explicat Raed Arafat.

„Dacă noi venim sa ne jucam cu acest sistem, noi ne jucam cu viata oamenilor, fara nicio indoiala. În câteva zile vom vedea rezultatele, nu vor fi placute. E un sistem care face 1500 - 2000 de intervenții pe zi, marea majoritate de cod rosu sau unele de cod galben”, a mai spus șeful DSU - Raed Arafat, la Realitatea PLUS.