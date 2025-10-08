"În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este cod roșu sau chiar și cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidența codurilor portocalii am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau un cod portocaliu, emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie", a explicat Arafat, într-o înregistrare publicată de Ministerul Afacerilor Interne.

El a menționat că închiderea școlilor a fost o măsură preventivă, iar STS, doar până la ora 10:00, în București-Ilfov a înregistrat miercuri peste 1.500 de apeluri la 112 legate de condițiile meteo.

Raed Arafat: Nu putem exclude ca inundațiile din Bulgaria să fie și la noi



"În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că, dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit", a transmis Raed Arafat.



Potrivit acestuia, autoritățile aveau datoria să avertizeze populația, însă nu au închis oamenii în casă, ci doar i-au sfătuit ce să facă.



"Când vedem toate comentariile și manipulările care încep să apară - și am atras atenția asupra acestui lucru, pe social media apar manipulări și nici nu știți cine e în spatele conturilor - se ia o idee și este potențată imediat. Poate că cel care a scris primul comentariu a avut o intenție bună când l-a scris. Acest lucru este luat și răspândit și folosit și exagerat împotriva autorităților, ca să arate populației că autoritățile sunt incompetente. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic", a susținut șeful DSU.





El a menționat că, independent de evaluările ANM, marți s-a primit o analiză de la Centrul de Coordonare al Protecției Civile Europene în care se arăta că și România și Bulgaria au o posibilitate mare de impact major din cauza condițiilor meteo.

