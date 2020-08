Raed Arafat: Nu am scăpat încă de primul val. Sper să scădem numărul cazurilor și să rămânem la un platou. Ce spune despre asimptomatici

„La acest moment suntem în ultimele zile de la 1.300 și ceva de cazuri de un platou. Sper ca măcar să păstrăm acest platou și să scădem numărul cazurilor. Dar depinde de noi toți. Clar că în ultima perioadă lumea s-a sesizat că există un număr mai mare (de cazuri - n.red.). (...) Până nu de mult, nu ziceau că există (COVID - n.red.). (...) Acum, foarte mulți oameni cunosc pe cineva, unii care fie au fost infectați, fie, din păcate, au decedat.

Acum sunt mulți care respectă regulile până la o limită, dar mai avem mult de convins. (...) Trebuie respectate (regulile - n.red.) și când nu ne vede nimeni, și când suntem între noi.

La acest moment este foarte greu de spus dacă trendul va rămâne platou și va începe să scadă sau să crească. Trebuie să urmărim în următoarele zile. Cu cât intră mai mulți în Terapie intensivă creste numărul deceselor. În ultima perioadă n-a fost o zi fără 400-500 de cazuri grave la Terapie intensivă, am avut chiar și 500 de cazuri în ATI, normal se traduce prin creșterea numărului deceselor.

Nu am scăpat total de primul val. (...) Noi am început să scădem la primul val, dar din păcate înainte să ajungem la un nivel de siguranță, cum au ajuns alte țări, noi am început să creștem”, a explicat șeful DSU, într-o intervenție telefonică la „Lupta pentru România”, de la Realitatea PLUS.

Raed Arafat spune că numărul crescut de cazuri la care s-a ajuns nu se datorează faptului că nu au fost testați destul de multe persoane la început.

„Nu cred ca e o singura cauza. Si testarile au crescut, am început cu 3.000 și am ajuns la 24.000. Era imposibil să crească de la început. Testarea înseamnă și personal, și aparate. (...) Dar au fost foarte mulți factori care au dus la acest lucru, in primul rând foarte multe dezbateri care nu erau la locul lor. Am început să schimbam toata legislatia si sa scadem increderea in timpul bataliei cu virusul. Nu cred ca e vreo tara, nu cred ca celelalte tari au legislatii atât de perfecte. (...) Campaniile care s-au facut, sa convinga tinerii că nu trebuie să poarte mască, să reducă încrederea în autoritățile medicale. Acum, populatia a sesizat, multi erau indusi in eroare. Sper ca populatia a sesizat ca nu este doar o biata gripa, se dovedeste ca nu e o biata gripa. Da efecte pe alte organe, cu probleme cardiace, nu numai pe plamani. Unii au minimalizat, au indus in eroare populatia. Și ăsta este unul din motivele pentru care am ajuns unde suntem. Nu s-a putut actiona corect. Vidul legislativ... (...) Acum din nou asistam la atacarea legislatiei, când aude lumea că legea carantinării este atacata la CCR, care nu e dedicată numai COVID-ului”, a declarat Arafat.

Despre transmiterea virusului de către asimptomatici, Arafat a declarat că el este de părere că asimptomaticii transmit, fapt confirmat de unele studii sau susținut mai puțin de altele.

„Această boală este nouă. Sunt foarte multe studii. Este un studiu din Coreea care zice că 27% din infecții vin de la asimptomatici, altul că 70%. Studiul din Coreea zice că transmiterea e limitată la asimptomatici, dar la sfârșit zice că încă mai trebuie investigat. E o boală care evoluează. Unele informatii noi sunt de calitate, altele mai slabe. E normal să apară multe păreri, iar omul de rând începe să fie derutat. Niciun domeniu medical nu a fost atât de dezbătut cum a fost acest virus, unele studii susțin un lucru, altele îl combat. Aceste studii sunt discutate in spațiul public, de multe ori interpretarea poate fi dificilă pentru cei care nu sunt din domeniul medical. Asimptomaticul, eu spun că transmite. Asimptomaticul nu e o persoană sănătoasă care poate circula printre ceilalți, macar in primele 14 zile in care se descopera infectia. (...) S-ar putea la un moment sa vina un studiu care sa schimbe regulile de acum. Dar nu va fi destul. Va trebuie la un moment dat ca OMS, Centrul european de control al bolilor și cel din SUA să transmita că asimptomaticul trebuie să se comporte așa sau așa. La acest moment rămânem la ideea că asimptomaticul transmite, presimptomaticul transmite și trebuie să rămână la domiciliu o perioadă până când nu mai transmite boala”, a explicat Raed Arafat.

Șeful DSU a mai prezentat principalele măsuri pe care trebuie să le ia oricine pentru a se feri de infectarea cu noul coronavirus: „este cel mai simplu - masca, distanțare, igienă. Să facă u numai la vedere, ci și între ei, prietenii. Inclusiv în interiorul casei, mai bine poarta masca, ca nu stii cu cine s-au întâlnit. Că acolo este mediul de transmitere al virusului”.

El a adăugat că masca trebuie purtată în spațiile publice „în zonele aglomerate sau când trebuie să rămânem o perioadă între oameni pe care nu-i cunoști. De asta am lăsat la nivelul comitetelor județene, că știu mai bine zonele aglomerate. Din cauza asta, decizia nu e la nivel de CNSU, ci la nivelul comitetelor judetene”.

În comparație cu perioada stării de urgență, Arafat a declarat că și acum se iau măsuri de control în zonele afectate de virus, măsuri de carantinare a unor localități „chiar daca primarii se supără, ne dau în judecată”. Carantinarea „este văzută ca o pedeapsă, nu ca o măsură de prevenire. Ne așteptăm ca primarii să colaboreze cu noi”, a mai spus Arafat.

Întrebat dacă vor fi luate și măsuri mai dure, Arafat a răspuns că speră să nu se ajungă acolo și că în final depinde cum evoluează boala, ce impact are, pentru că „se pot lua oricând măsuri mai dure”. „Nimeni nu poate să nege ca unele masuri mai stricte pot fi luate oricand, in toamna, in iarna, dar incercam sa evitam. Dacă nu avem cooperarea populatiei, normal ca aceste masuri sunt in pericol”, a mai precizat șeful DSU în emisiunea „Lupta pentru România”, de la Realitatea PLUS.