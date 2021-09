Realitatea PLUS

Radu Mazăre a fost adus în România fără ca procedurile să fie respectate, spune Gabriel Ionescu, avocatul său.

„El se afla intr-o detentie arbitrara, fiind adus in Romania in baza unei fituici emise de un procuror, deci nu de instanta de judecata din Madagascar ca urmare a unui proces de extradare. Statul Madagascar a dat o hotarare prin care a anulat toate formele de extradare in baza carora a fost luat, preluat de autoritatile romane”, a declarat avocatul lui Radu Mazăre, Gabriel Ionescu.

Radu Mazăre a fost audiat la Instanta Suprema prin videoconferinta. Fostul primar al orașului Constanța le-a vorbit judecatorilor despre detentia din Madagascar. Mazăre susține că acolo i s-ar fi cerut să semneze că este de acord să fie trimis în România, transmite Realitatea PLUS.

În schimb, ar fi urmat să fie eliberată soția lui, spune fostul primar.

„Atunci când am fost arestat în Madagascar, șeful Interpol Madagascar este cel care s-a întâlnit cu o lună înainte cu polițiștii români și au făcut înțelegere. M-au amenințat toată perioada respectivă să semnez că sunt de acord cu extrădarea voluntară. Îmi spuneau că dacă semnez îi dau drumul ei”, a spus Mazăre în timpul procesului, potrivit Realitatea PLUS.

Unul dintre avocații fostului primar este Ben Cooper, cel care a apărat nume cunoscute la nivel mondial, printre care capul WikiLeaks - Julian Assange și liderul separatist din Catalonia - Carles Puigdemont.

Avocatul britanic Ben Cooper a declarat că „a fost o încălcare flagrantă a legislației românești. Sunt dovezi clare de la autoritățile din Madagascar că nu au autorizat arestarea domnului Mazăre”.