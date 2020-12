Protestele antiprezidențiale continuă la Minsk

Au fost trimise tunuri cu apă şi forţe suplimentare de poliţie, iar rapoartele spun că serviciul de comunicare Telegram, folosit de protestatari, a fost blocat.

Este a treia duminică în care protestele sunt organizate local, chiar la nivel de cartiere, o nouă tactică adoptată de opoziție pentru a descentraliza manifestațiile, făcând mai dificilă reținerea activiștilor.

Protestele au început după alegerile prezidențiale din 9 august, care potrivit cifrelor oficiale ar fi fost câștigate de președintele Alexandr Lukașenko cu peste 80% din voturi. Opoziția susține că rezultatul este falsificat și cere demisia lui Lukașenka ș repetarea alegerilor sub control internațional.

#Belarus Day 120. Belarusians came out to the streets again, despite all the repression, #Telegram outages, detentions, intimidation and cold weather. This is Liabiazhy neighbourhood, one of the most vibrant in #Minsk. People are rallying in other cities as well. pic.twitter.com/AaHD6wvpLe