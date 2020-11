Violențele continuă la Minsk. Focuri de avertisment şi arestări ale protestatarilor anti-Lukaşenko

Manifestaţii uriaşe au loc în capitala belarusă în fiecare weekend de 12 săptămâni consecutive, menţinând presiunea asupra veteranului preşedinte care se menţine la putere în ciuda crizei şi a spus că nu intenţionează să renunţe.

Video of arrests in #Minsk at 2.30pm local time

With each new day, siloviki look more and more like thugs. In this RFE/RL video their new thuggish tactic is at full display. #Belarus pic.twitter.com/uTeGkgTJKT