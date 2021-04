"Manifestaţiile paşnice sunt de înţeles" după moartea "tragică" a lui Daunte Wright, a comentat în cursul zilei preşedintele democrat Joe Biden, spunând că este conştient de "furia şi durerea" trăite de afro-americani. Dar "nu există absolut nicio justificare" pentru violenţe, a adăugat el, îndemnând "la calm" populaţia acestui mare oraş din nordul Statelor Unite, după o primă noapte de proteste marcate de jafuri şi altercaţii.



Pe lângă interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii în toată aglomeraţia urbană decretată de primarii oraşelor gemene Minneapolis şi St. Paul, o mie de soldaţi ai Gărzii Naţionale acţionează din greu pentru a preveni noi violenţe, notează Agerpres.



Cu puţin înainte de orele 21.00 (marţi, 02.00 GMT), la aproape două ore de la intrarea în vigoare a interdicţiei de circulaţie, zeci de protestatari au continuat să-şi agite pancartele şi să scandeze lozinci - în timp ce se adăposteau de ploaie sub umbrele şi glugi - în faţa secţiei de poliţie din oraşul Brooklyn Center.



Poliţia a tras de mai multe ori gaze lacrimogene în direcţia manifestanţilor şi le-a ordonat să se disperseze.

Furia lor este urmare a morţii lui Daunte Wright, un afro-american în vârstă de 20 de ani, împuşcat mortal de poliţie duminică în timp ce circula la volanul maşinii sale în acest oraş de la periferia Minneapolis, împreună cu prietena sa.



În cursul unui control legat de plăcuţele de înmatriculare necorespunzătoare, o agentă "şi-a scos arma în locul Taser-ului", un pistol cu electroşoc, considerat a fi mai puţin letal decât o armă de foc, a declarat şeful poliţiei locale, Tim Gannon, vorbind despre o moarte "accidentală". Pentru a-şi susţine afirmaţiile, el a prezentat înregistrarea tragediei de către camera pietonală a poliţiei.

Minneapolis: police and protesters clash for second night over death of Daunte Wright https://t.co/Xicjl5kG0P