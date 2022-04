"Întâlnirile de săptămâna aceasta, de la Washington, se referă la sprijinirea economiei mondiale – iar invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia este o amenințare gravă pentru economia globală. Rusia nu ar trebui să participe sau să fie inclusă în acestea", a spus oficialul, într-un mesaj transmis pe Twitter.

This week’s meetings in Washington are about supporting the world economy – and Russia’s illegal invasion of Ukraine is a grave threat to the global economy. Russia should not be participating or included in these meetings. #G20 #IMFMeetings