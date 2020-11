Programul de guvernare al PNL pe următorii 4 ani: Pensiile majorate cu 46%, salariul mediu ajunge la 1.000 euro, alocații dublate

Primul care a luat cuvântul la evenimentul electoral de prezentare a programului de guvernare al Partidului Naţional Liberal „Dezvoltăm România” a fost Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”Vorbim de programul de guvernare al PNL, de modernizarea României. Sistemul de Sănătate publică a furat startul, de nevoie. Am fost nevoiți să modernizăm, am început cu un examen de rezidențiat unde 7000 de colegi de-ai mei au intrat în pregătire pentru specialități. AM continuat cu evaluarea investițiilor rămase în urmă: 8 spitale regionale, 27 de spitale județene. În toți acești timpi pe care i-am desfășurat în spitale, printre bolnavi, am reușit să semnăm contracte pentru 3 spitale regionale: Iași, Cluj, Craiova. Într-un an în care a trebuit să ne adaptăm lună de lună am dezvoltat contracte de reziliență sau parteneriat public privat pentru spitalele din Sibiu și Brașov. Ne propunem să dezvoltăm situația stării de sănătate a românilor, acea siguranță pe care n-am avut-o dar vrem să le-o dăm românilor. Ne gândim să construim până în 2024 aceste 3 spitale, să construim alte 10 spitale de la 0. Dezvoltăm, extindem și modernizăm alte 25 de unități sanitare. Ne gândim la o reformă în Sănătate și la 6% din PIB până în 2024. Sunt finanțări care credem și sperăm să scoată din această greu încercată misiune în care ne zbatem de 30 de ani. Ne gândim că medicina preventivă trebuie să primeze. Gândim în perspectiva în care resursa umană inerentă în dezvoltarea sistemului să fie într-o continuă dezvoltarea unui număr mai mare de specialiști, care este absolut necesară în această situație de pandemie.

Gândim o digitalizare. Ieri am legiferat telemedicina, ce bună a fost în timpul acestei pandemii. Am reușit să evaluăm mai bine sistemul, are nevoie de o extensie, de modificarea acestui management, plecând de sus, modificările din Ministerul Sănătății, din DSP-uri, din Ambulanțe și din spitale. Gândim această finanțare din fonduri europene să poată fi aprofundată și cheltuită cu mare celeritate. Pentru infrastructură avem 2,8 miliarde, pentru planul de reziliență avem 1,2 miliarde. Gândim să aducă siguranța cadrelor medicale, a pacienților. Mulțumesc!”. Adrian Oros, ministrul Agriculturii: ”Agricultura românească trebuie să își consolideze performanțele și să devină competitivă pe termen lung. Producătorii mici și mijlocii trebuie susținuți pentru a asigura piețele locale, iar marii fermieri trebuie să susțină piețele naționale. Acest model economic volatil bazat pe consum, a fost promovat cu nepricepere și a generat deficit record la nivelul balanței alimentare. Consumatorul român trebuie să aibă acces la hrană de calitate iar alimentele românești trebuie să devină brand consolidat pe piața locală, națională și regională. Garanția existenței satului românesc stă în consolidarea fermelor de familie. De asemenea, susținerii fermierului mic, prin facilitarea accesului la piață, o piață de câteva miliarde. Așezăm pe picior de egalitate micul producător și procesator cu comerciantul dominant prin implementarea directivei practicilor neloiale. Promovarea produselor locale, educarea consumatorului în școli, în familie și în fermele didactice vor contribui la promovarea consumului de produse românești. Asigurarea schimbului de generații în Agricultură este altă provocare. Am alocat 520 milioane de euro pentru tinerii fermieri. Concesionăm și arendăm direct tinerilor fermieri prin agențiile statului. Vom transforma provocările legate de mediu și climă prin oportunități, prin susținerea agriculturii ecologice unde am alocat 550 milioane de euro, mai ales pentru zonele montane. Pentru a nu mai fi o agricultură meteo-dependentă pentru a aduce fiecare picătură de apă cât mai ieftin la plante, avem o strategie de 6,5 miliarde de euro”.

MAI MULTE LOCURI DE MUNCĂ

- creșterea nivelului de trai

- 560.000 de locuri de muncă mai bine plătite

- salariul mediu net crește cu 50% față de 2020

- majorarea PIB-ului până la 1.500 miliarde de lei până în 2024

SPRIJIN PENTRU ANGAJATORI

- prelungirea amânării ratelor până în 2021

- continuarea măsurilor de sprijin pentru angajați și angajatori în perioada post-pandemie – 4 miliarde de euro - programul SURE

- digitalizare în toate domeniile de activitate

ALOCAȚII DUBLATE PÂNĂ ÎN 2022

- majorarea punctului de pensie cu 46% până în 2024, față de 2019

- dublarea alocațiilor, conform calendarului început în august 2020, până la 1 iulie 2022

- aplicarea generală a principiului contributivității în stabilirea dreptului la pensie

- creșterea anuală a punctului de pensie în funcție de rata inflației

APROAPE 1.000 DE KILOMETRI DE DRUMURI

- finalizarea a 660 km autostradă

- 310 km drumuri expres

- finalizarea podului suspendat peste Dunăre

- finalizarea Magistralei 5 de metrou

- lansarea în execuție a Magistralei 6 de metrou

- modernizarea porturilor și aeroporturilor