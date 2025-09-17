Asta mai ales că președintele american a fost victima unei tentative de asasinat, înaintea preluării celui de-al doilea mandat. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că este dezamăgit de reacția venită de la Bruxelles cu privire la moartea apropiatului lui Donald Trump.

Mitică Dragomir: „Dacă Trump nu schimbă nimic, îl vor mierli!”

Ecourile după moartea activistului Charlie Kirk sunt încă puternice, mai ales că în urmă cu doar un an, Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat. Dumitru Dragomir se teme ca următoarea victimă să nu fie însuși președintele SUA.

„Dacă Trump nu schimbă nimic în ăștia 3 ani pe care îi mai are...nu schimbă nimic... nu ajunge la pușcărie el...dar îl mierlesc.

Acolo e altceva, nu e ca la noi. La noi dacă te înjură unul, râzi la el, îl înjuri. La ei, în momentul în care l-ai înjurat pe unul iți ia glanda imediat.

Păi, dacă nu-i mierlește el...asta va păți, ca și Kirk.”, a transmis Mitică Dragomir în cadrul unei emisiuni televizate.

Tentativa de asasinat a președintelui american a avut loc pe 13 iulie 2024. Donald Trump a fost atunci împușcat în ureche, în timpului unui miting de campanie, în Pennsylvania.