Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 transmis, joi, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei persoane cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.



"În fapt, s-a reţinut că la data de 27 februarie, în jurul orelor 15,35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, dinspre Str. Gherghiţei către Str. Menţiunii, având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/l alcool pur în sânge, iar când a ajuns la intersecţia cu Str. Menţiunii a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, accelerând în loc să frâneze, şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoană vătămată în vârstă de 6 ani şi o persoană vătămată în vârstă de 20 de ani, acestea din urmă aflându-se aşezate pe bordură, a rupt stâlpul de beton de susţinere a iluminatului public şi s-a oprit în gardul imobilului cu nr. 176", se precizează în comunicat, citat de agenția de presă Agerpres.

Filmul tragicului accident din zona Andronache, din sectorul 2

Reamintim că două fete au murit, în seara de sâmbătă, 27 februarie, după tragicul accident produs în Sectorul 2 din Capitală. O mașină le-a lovit violent în timp ce se aflau pe trotuar.

Prima fată, de 6 ani, nu a mai ajuns la spital, a murit la scurt timp de la producerea accidentului. Nici a doua fată, de 21 de ani, nu a rezistat: a murit la puțin timp după ce a ajuns la spital. Se afla în stare critică, impactul puternic îi amputase un braț.

Martorii susțin că șoferița de 56 de ani a călcat prea tare pedala de accelerație.

Și șoferița care conducea mașina care a intrat în plin în grupul de copii a fost rănită, alături de pasagerul din dreapta. Amândoi au fost transportați la spital.

Deși locuitorii din zonă au cerut de mai multe ori montarea unor limitatoare de viteză în zonă, acest lucru nu s-a întâmplat.