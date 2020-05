Procesul în cazul Caracal începe astăzi. Dincă și familia celor două fete dispărute cer refacerea anchetei

Avocatul familiei Melencu susține, în continuare, la patru luni de la trimiterea în judecată a dosarului, că fetele nu sunt moarte și că există neconcordanțe mari la dosar.

"Rechizitoriul e mai mult decat o fabulatie. Aceasta colectie nemaiintalita de abuzuri, ilegalitati. Este un semnal de alarma daca un judecator accepta ceea ce este acolo (in dosar -n.r.). E un dezastru! Avem trimisa in judecata o persoana pentru o fapta care nu exista. Daca nu dovedesti moartea cuiva, cum poti sa pedepsesti pe cineva? Luiza, legal, nu este decedata", a afirmat Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, la Realitatea Plus.

Avocatul sustine ca toate expertizele din dosar au fost facute fara ca sa fie convocat, asa cum impune logea. "Au spus ca nu e nevoie, ca nu doresc sa fim prezenti. S-a infirmat Codul de Procedura Penala. Va spun, acesta este un caz emblematic, un caz- scoala de <<Asa nu se face!>>. Incalacari ale drepturilor oamenilor, ale drepturilor fundamentale", a spus avocatul, referindu-se la datele din rechizitoriul din acest dosar.

La randul sau, Monica Melencu, mama Luizei, cere si ea reluarea anchetei si acuza neconcordantele din rechizitoriu.

"Nu exista probe. Pe ce se bazeaza dosarul? Tot ce e aici e de sus in jos, nu stiu ce se va intampla. Cer ca judecatoarea sa analizeze dosarul cu foarte mare atentie. (...) Copii au fost traficati. Este facut dosarul cu picioarele. Sunt multe neconcordante, neadevaruri spuse in acest dosar. Acest dosar se voia musamalizat", a spus Monica Melencu, prin telefon, la Realitatea Plus.

Ea a afirmat ca tot ce isi doreste in acest momente este sa afle adevarul. "Sa se uite in ochii mei. Am spus-o si o spun. Nu vreau nimic de la statul roman decat atat. Sa ne spuna adevarul. Sa imi spuna unde e Luiza. Sa spuna ce s-a intamplat, sa spuna adevarul. Cred ca lectia e invatata intr-un an de zile. Nu vreau aberatii. (...) Imaginea cu fiica mea inainte de rapire mi-a ramas in minte. Vrem sa stiu ce s-a intamplat cu adevarat. (...) Jur ca voi lupta pentru a afla adevarul... pentru ca Luiza nu merita asta", a adaugat femeia.

Vă reamintim că Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată la începutul anului de procurorii DIICOT, dar starea de urgență a amânat debutul procesului.