Informațiile reies din proiectul unei hotărâri ce vizează încheierea unui contract de servicii juridice pentru apărarea intereselor Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, relatează Radio România Constanța.

Conducerea unității arată că angajarea unui avocat specializat este necesară atât din cauza complexității ridicate a dosarului – care presupune corelarea normelor juridice cu aspecte medicale –, cât și a valorii mari a pretențiilor financiare, cu impact semnificativ asupra activității spitalului.

Totodată, instituția dispune de un singur consilier juridic, aflat încă la stadiul de stagiar, care va putea dobândi calitatea de consilier juridic definitiv abia în noiembrie 2026. Până la acel moment, acesta are dreptul să reprezinte spitalul doar în fața instanței de fond.

Conform proiectului de hotărâre, onorariul avocatului propus pentru angajare este de 25.000 de lei. Documentul urmează să fie supus la vot în ședința Consiliului Local Constanța programată pentru joi, 25 septembrie.