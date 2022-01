Imediat ce incidentul teribil a ieșit la iveală în luna iulie 2021, cele două fete au fost retrase din grija familiei suspectului și plasate la DGASPC de sector, relatează Realittea PLUS. Bărbatul a fost suspendat din post până la finalizarea anchetei. În același timp a fost alertată și Poliția. Ancheta începută în cazul bărbatului vizează infracțiuni de viol, agresiune sexuală și corupere sexuală asupra minorilor. Ancheta începută anul trecut este în desfășurare. Bărbatul vizat de acuzații este cercetat în libertate. Între timp, au mai apărut detalii despre faptul că una dintre minore ar fi rămas însărcinată cu suspectul, care ar fi obligat-o să facă un avort.

Vișinel Bălan, cel care a făcut luni seară un apel către ministrul Familiei, Gabriela Firea, și Primăria Sectorului 4, a afirmat că a fost deja contactat din partea Gabrielei Firea, care i-a transmis că are în ea „cel mai de încredere aliat”. Preşedintele Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi a făcut acest anunț într-un răspuns dat unui internaut pe pagina de Facebook: „Am fost sunat de șefa de cabinet/consilier a doamnei ministru Gabriela Firea. Mi s-a transmis că am cel mai de încredere aliat. Nu am informații despre intervențiile avute după ce am cerut ajutor. A fost un singur apel, apoi mi-au semnalat că sunt deranjate că o tag-uiesc pe doamna ministru. Nu m-am lăsat emoționat de reacția lor și am continuat în misiunea mea de a schimba paradigma socială”.

Cu o zi în urmă, Vişinel Bălan a semnalat cazul a trei fete care ar fi fost agresate sexual de către un asistent maternal, în Sectorul 4 din Bucureşti. Acesta a cerut intervenţia ministrului Gabriela Firea, dar şi reacții din partea Primăriei Secor 4 și a DGASPC Sector 4.

DGASPC Sector 4 a transmis marți că a luat măsura preluării minorelor din familia asistentului, iar fetele au fost plasate într-unul din centrele din subordinea Direcției, în timp ce persoana suspectată că ar fi comis abuzul a fost suspendat până la finalizarea cercetărilor

”La data de 14.07.2021 am luat la cunoștință despre un posibil abuz comis de un asistent maternal asupra a două minore aflate în plasament la familia acestuia. D.G.A.S.P.C. Sector 4 a luat imediat măsura preluării minorelor de la familia asistentului maternal și a instituit măsura de protecție în regim de urgență la unul din centrele aflate în subordinea Direcției. Acestea se află în buna îngrijire a colegilor noștri de la D.G.A.S.P.C. Sector 4. Totodată, au fost sesizate organele de poliție si a fost informată ANDPDCA – Autoritatea Națională competentă în domeniul protecției copilului. Persoana suspectată a fost imediat suspendată din funcție până finalizarea cercetărilor. În prezent, se efectuează cercetări de către organele abilitate cu privire la suspiciunea de abuz asupra minorelor”, a transmis DGASPC Sector 4.

Și Poliția a transmis că speța se află în instrumentarea Secției 26, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, și a fost deschisă încă din iulie 2021, la sesizarea reprezentantului unui centru de primire în regim de urgență. Polițiștii au anunțat că au desfășurat mai multe activități în speță, au ridicat probe și mijloace de probă și au dispus expertize.

”Cu privire la o situație în care sunt implicate minore instituționalizate, facem următoarele precizări. Cauza se află în instrumentarea Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Cercetările au fost declanșate în luna iulie 2021, când subunitatea de poliție a fost sesizată de către un reprezentant al unui centru de primire în regim de urgență, cu privire la faptul că două minore, ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale, fiind indicat ca posibil agresor asistentul maternal la care se aflau in plasament. Din datele și probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că faptele ar fi fost săvârșite până în luna iulie 2021, când cele două minore au fost internate într-un centru de pe raza sectorului 4. În cauză au fost efectuate mai multe activități procesual penale, au fost ridicate probe și mijloace de probă și dispuse expertize. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și coruperea sexuală a minorilor”, potrivit comunicatului Poliției.