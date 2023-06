„Niciun medic nu mi-a garantat viața, la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață.

Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață”, a spus Dana Roba pentru o televiziune de știri.

„Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele, nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a mai dezvăluit Dana Roba în primul ei interviu după ce și-a revenit din comă.