Iată textul postat de biroul oficial de presă al lui Prigojin pe pagina de Telegram

"Care au fost premisele "Marșului pentru Justiție?"

- PMC Wagner desfășoară activități în întreaga lume. Era menit să-și înceteze existența de la 1 iulie 2023. „Angajații” mei au refuzat cu toții să semneze contractul PMC Wagner cu Ministerul Apărării, doar 1-2% au decis să se alăture armatei ruse.

- Planul inițial era de a merge la Rostov pe 30 iulie și de a transfera toate vehiculele către Ministerul Apărării, cele care puteau fi transferate.

- În ciuda faptului că n-am fost agresivi, unitatea PMC Wagner a fost atacată cu rachete, urmat de atacuri din elicoptere. În jur de 30 de luptători PMC Wagner au murit. Acest lucru a determinat o decizie imediată de a pleca mai devreme către Rostov și de a răspunde militar.

- Pe tot parcursul marșului de 24 de ore, o coloană a mers la Moscova, alta la Rostov. Au progresat 780 kilometri într-o singură zi. Regretă că au fost forțați să atace aeronava armatei ruse, dar bombele au fost aruncate asupra lor, ceea ce a provocat răspunsul. În timpul marșului, toate unitățile militare de pe drum au fost ocupate și dezarmate. Niciunul dintre militari nu a murit pe teren.

- Obiectivul a fost de a nu permite distrugerea grupului Wagner și asumarea responsabilității de către cei care, prin acțiunile lor neprofesioniste, au făcut un număr mare de greșeli în timpul operațiunii militare speciale. Toți militarii întâlniți pe parcurs au fost de acord cu aceste lucruri.

- Wagner s-a oprit când unitatea avansată din zona Moscovei a montat bateriile de artilerie, a efectuat recunoașterea și a realizat că va fi vărsat mult sânge într-o eventuală bătălie. Au decis că protestul făcut până atunci este suficient și s-au întors.

- Factorii care i-au făcut pe militarii Wagner să se întoarcă: în primul rând, nu au vrut să verse sânge rusesc. În al doilea rând, au vrut să-și demonstreze ceva, nu să răstoarne conducerea Rusiei.

- Lukașenko s-a oferit să găsească soluții pentru continuarea operațiunilor Wagner din punct de vedere legal. Coloanele s-au întors și au intrat în unitățile militare.

- Marșul a arătat multe lucruri demonstrate înainte. Îngrijorări serioase de securitate în toată țara. Toate bazele militare și aerodromurile au fost blocate.

- Dacă acțiunile din 24 februarie 2022 ar fi fost făcute de forțe la fel de antrenate ca cele ale Wagner, operațiunea specială s-ar fi putut încheia în prima zi. Acest marș arată nivelul de organizare pe care ar trebui să-l urmeze armata rusă,” a comunicat biroul oficial de rpesă al liderului Wagner, preluat de surse Twitter.

