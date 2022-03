La mai multe benzinării din județ s-au semnalat scumpiri în cursul zilei de miercuri, mulți bihoreni semnalând că prețul a ajuns la 9 lei/litru. Totuși, recordul este deținut de benzinăria Mol din Beiuș, unde prețul pentru un litru de combustibil a ajuns la 11,10 lei.

Între timp, în Oradea, prețurile pentru benzina și motorina standard continuă să fie sub 8 lei/litrul, însă pentru a reuși să alimenteze înainte de a se scumpi, șoferii au stat la cozi care se întind chiar și pe mai mult de 100 de metri.

Cozi mari au fost semnalate la majoritatea benzinăriilor din Oradea, traficul în zona acestora fiind serios îngreunat.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că nu este motiv de panică, pentru că România are destule stocuri de carburant.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”