Autoritatea de concurență a confirmat, printr-un comunicat de presă, că analiza tranzacției prin care Grupul Schwarz (deținătorul rețelelor Kaufland și Lidl) intenționează să preia magazinele La Cocoș ridică „probleme concurențiale” serioase. Îngrijorările vizează atât piața comerțului cu amănuntul, cât și piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare.

Preluarea Schwarz duce la creșterea prețurilor la Cocoș

Principala temere exprimată de autoritate se referă la modelul de business distinctiv al La Cocoș.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Consiliul subliniază că tranzacția ar putea consolida poziția Grupului Schwarz și ar putea reduce opțiunile disponibile pentru clienți, având în vedere că operatorul Kaufland/Lidl este deja prezent pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș.

Impact negativ și asupra furnizorilor

Pe lângă îngrijorările legate de consumatori, specialiștii Consiliului atrag atenția că operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor. În cazul unora dintre aceștia, vânzările către magazinele La Cocoș pot ajunge să reprezinte până la 90% din cifra lor de afaceri, punându-i într-o poziție vulnerabilă în fața entității consolidate.

Pentru a înlătura aceste obiecții și pentru ca tranzacția să primească avizul de compatibilitate, Grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite Consiliului Concurenței propuneri de angajamente. Autoritatea așteaptă, de asemenea, observații și eventuale îngrijorări din partea furnizorilor și concurenților.