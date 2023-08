Ingrediente pentru blat:

12 albusuri

o cana si jumatate de zahar (375 g)

o cana si jumatate de faina (masori cu aceeasi cana)

1 praf de copt, un bol cu miez de nuca (200 g)

2 foi de napolitane (pachet mare)

Coci miezul de nuca in cuptor, apoi se zdrobesc putin, mixezi albusurile spuma, adaugi zaharul continuand sa mixezi pana se face ca o bezea adevarata care nu curge de pe paletele mixerului.

Pui nucile sfaramate, faina amestecata cu praful de copt si incorporezi usor, cu o lingura de lemn, amestecand uniform. Torni totul intr-o tava pregatita in prealabil. Tava are 34/23 cm, in interior, dar nu este o problema daca nu ai fix aceste dimensiuni. Nivelezi usor ca sa nu scoti aerul din albusuri si il coci in cuptorul incalzit deja.

Ingrediente pentru cremă:

12 galbenusuri

o cana si jumatate de zahar (375 g)

5 linguri apa

3 sau 4 pliculete de zahar vanilat

1 si 1/2 pachet margarina

Pui galbenusurile in vasul in care faci crema. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana arata ca o smantana, adaugi apa, mixezi putin si vasul il pui la bain-marie continuand amestecarea(cu telul) pana se obtine consistenta unei creme.

Adaugi zaharul vanilat, amesteci si lasi la racit. Cand crema este aproape rece amesteci margarina(sa fie la temperatura camerei).

Cum se asamblează?

Foaie de napolitana, crema, blat, crema, foaie de napolitana. Dupa ce ai asamblat-o, tine-o vreo 2 ore la frigider!

Atentie: pe foaia de la baza se pune mai putina crema pentru ca blatul cu nuca este greu.

